Je vous propose de réaliser un diagnostic de votre éclairage afin de vous proposer la meilleure solution d’installation d’un éclairage LED intérieure et extérieure.



Les économies constatées immédiatement après l’installation, sont réelles et importantes.

Votre nouvel équipement est financé par les économies réalisées. Nous vous proposons un crédit-bail de 6 ans et pendant toute la période locative, votre système est garanti.



Vous n’avez plus de coûts de maintenance éclairage lié aux défaillances de vos luminaires.



Je peux également vous fournir les luminaires et vous vous chargez de l'installation.



N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et un diagnostic gratuit.



Blanche SIMON

www.best-led.fr