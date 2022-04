Blancher RENAUD

- Permis VL et pratique de véhicule KS.

- Préparer les sols (terrassements, labours).

- Effectuer les semis et plantations (initiales et de renouvellement).

- Aménagement et entretien des sols minéraux d'accompagnement.

- Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais,

traitements phytosanitaires...).

- Aménagement et entretien des voies d'eau (rivières, canaux, fossés...).

- Construction de murets, de rocailles, d'éléments décoratifs.

- Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...).

- Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...).

- Réalisation de l'arrosage automatique.

- Entretenir le matériel utilisé.

- Aménagement de l'espace rural (débroussaillage...).

- Respecter les consignes de sécurité.

- Organiser de manière autonome son travail.

- Réalisation de mur végétal