Blandine BAILLIEUL

Après des études dans la communication, je me suis orientée dans l’organisation et la coordination de projets.

J’ai travaillé également en tant que commerciale, ce domaine étant très lié à une bonne communication et à développer le relationnel.



Forte de toutes mes expériences professionnelles mélangeant tourisme, évènementiel et commercial, j'ai été poussée par mon envie de réussir. Ainsi, je me suis lancée en tant que chef d'entreprise en créant ma société.



J'ai commencé les réunions, la documentation, les divers rendez-vous en octobre 2013 pour créer officiellement mon SARL en décembre 2013.



J'ai donc mis 3 mois pour franchir toutes les étapes et devenir chef d'entreprise.

Mon sens de l'organisation et ma ténacité ont été nécessaire.



En janvier 2014, L&Blanche devient une véritable Boutique de Mariage avec tout types de robes en présentation.



Mi-Février, l'inauguration officielle lance l'ouverture au public et la communication est mise en place.



Aujourd'hui, L&Blanche est définitivement implanté à Fréjus et la clientèle ravie ne fait qu'accroitre.



Retrouvez toutes les robes (mariée, soirée, cocktail, enfant) et accessoires sur :





Mes compétences :

Conseil RH