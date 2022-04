Blandine BICHON

Manager, Synthétiser, Concevoir, Communiquer, et Conseiller, pour mieux aborder la réglementation produit !



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis septembre 2014: Senior Account Manager (Public affairs) - EPPA - Bruxelles



EPPA conseille les entreprises multinationales, les PME, les organisations professionnelles, ou encore les Etats Membres et les collectivités territoriales dans leurs stratégies de défense de leurs intérêts.

Dans un processus politique complexe interfaçant de nombreuses parties prenantes, les équipes multidisciplinaires et multiculturelles d’EPPA accompagnent leurs clients pour leur permettre d’être entendus et compris. Fondée sur une parfaite connaissance du terrain institutionnel, l’approche d’EPPA réside dans la construction, avec les décideurs, d’un dialogue qui préserve les intérêts communs d’une Europe multifacettes.

Outre sa capacité à opérer dans tous les Etats Membres Européens, EPPA dispose de bureaux à Johanesbourg et Moscou et coopère avec d’autres à Washington, Pékin et Tokyo spécifiquement sur les risques associés à la production et l’utilisation des substances chimiques.



(REACH - SVHC - CoRAP - priorisation - Scoring - Autorisation - Analyse socio-économique - Analyse des alternatives - Restrictions - Sécurisation de l'innovation - Classification Harmonisée - Biocide - RoHS)





De juin 2009 à août 2014 : Chargée d'Affaires Réglementaires / Expert REACH et Marchés Industriels Monde - Groupe ROQUETTE - (Lestrem 62)



Chargée de la mise en œuvre des réglementations produits chimiques pour le Groupe

- Du contrôle des produits chimiques : REACH en Europe, autres inventaires et déclarations annuelles pour le reste du monde

- Des marchés réglementés tels que les produits de construction, le contact alimentaire papier/carton et plastique, le traitement de l’eau potable, les cosmétiques, la détergence, les peintures, les auxiliaires technologiques industrie agroalimentaire, les engrais, les jouets, les biocides

- De la classification produits chimiques DPD/CLP/GHS

- Du management de FDS suivant REACH en Europe et GHS et les normes et standards qui en sont issus, dans les autres pays ou régions



Lobby auprès des autorités nationales et européennes, représentation de l’entreprise dans les syndicats professionnels



Support aux programmes de recherche et d'innovation



Encadrement d'une petite équipe.



De novembre 2006 à mai 2009 : Chargée de Mission REACH, Département technique – UIC – (Puteaux, 92, France)

- Conseil et expertise aux entreprises : contribuer à rendre REACH applicable et efficace pour tous les acteurs

- Accompagnement individualisé sur site : Aider les entreprises à se préparer à la mise en œuvre de REACH

- Analyse et restitution des interprétations du contenu technique du règlement REACH

- Conception d’outils conviviaux d’aide à la mise en œuvre des différents processus.



De juillet 2002 à novembre 2006 : Product Information Specialist, Affaires Réglementaires – RHODIA Novecare- (Aubervilliers 93, France)

- Support technique concernant les différents marchés réglementés

- Elaboration de supports, documents commerciaux, soutien business, visite clients et distributeurs

- Suivi des évolutions législatives et réglementaires nationales et internationales, liées à l’ingrédient industriel de grande consommation, destiné principalement à la cosmétique, la détergence, la pétrochimie, plastique, peinture et le traitement du métal (+ de 1000 ingrédients)

- Veille réglementaire, REACH, GHS



De juillet 2001 à juin 2002 : Responsable laboratoire contrôle qualité SIFRACO



De septembre 2000 à juillet 2001 : Service clientèle GATEWAY



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Chimie

CLP

Sécurité

Cosmétique

Gestion de projet

Management

Industrie