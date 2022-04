Blandine BRAMIER

En poste au sein de l’Association UCPA à Paris durant dix-huit ans, me voici installée désormais installée dans la région Toulousaine.



Aujourd'hui, je recherche un poste d'assistante administrative et commerciale.



Mes compétences organisationnelles et administratives, alliées à mon dynamisme, ma polyvalence et ma rigueur, seront des atouts pour mener à bien les missions qui me seront confiées en tant qu'assistante.



Motivée, souriante et enthousiaste, je suis confiance et je vais de l'avant !



Alors à bientôt au sein de votre entreprise...







Mes compétences :

Création de guides de procédures Grands Comptes

Formation d'un call center aux procédures CE

Gestion et suivi des accords de partenariats CE

Gestion de contingents

Gestion et suivi adminsitratifs