Blandine BRASSEUR étudie la danse tout d'abord au CRD de Meudon puis au sein du CRR de Boulogne - Billancourt où elle obtint, en 2002, le premier prix en danse contemporaine. Aussi à l'aise en danse classique qu'en Hip-Hop, elle a travaillé avec différentes compagnies (Aktuel Force, Cadmium compagnie, Compagnie Florence Pageault) et chorégraphié ses propres créations("Mandala" obtient un prix au concours Roselia Chladeck de Saint Cloud). Elle a dansé en France et à l'étranger, notamment en Afrique et en Italie.



Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle se forme à l'art dramatique . Elle intègre les conservatoires d'Art Dramatique du 14ème arrondissement de Paris et de Meudon où elle suit les cours de Nathalie BECUE et Nathalie KREBS. Elle participe également aux Rencontres Internationales de Théâtre en Corse, dirigées par Robin RENUCCI.



Depuis 2006, elle enseigne la danse au conservatoire de Meudon pour la section de danse contemporaine et les élèves de théâtre.