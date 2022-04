Blandine CARDOSO

Forte de 4 années d'expérience en tant que responsable d'une agence commerciale au sein de l'entreprise leader sur le marché du soutien scolaire et de la formation, je confirme aujourd'hui mes compétences commerciales et administratives au sein d'une agence de services à la personne spécialisée dans la garde à domicile et le soutien scolaire.



Toujours prête à enrichir mes expériences professionnelles, je reste à la disposition de toute proposition me permettant de développer mes capacités relationnelles d'écoute et d'accueil, mon sens du commerce, de l'organisation et du management, mon dynamisme et mon esprit d'équipe.



Vous remerciant de l'intérêt porté à mon profil sur Viadeo et à mon parcours professionnel,



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

COMMERCE

Commercial

Management

Organisation

Pédagogie

Responsable Commercial

Service à la personne

Soutien scolaire

Vente