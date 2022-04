Jean Michel DELATTRE

Après avoir évolué pendant plus de vingt ans dans le monde de la création et le développement d'entreprises,en organisme consulaire et en tant que consultant formateur indépendant en organisation, j’ai exercé pendant trois ans la fonction d’animateur réseau, conseiller en développement pour le compte d’un réseau de franchise dans la garde d’enfants à domicile.



Ces différentes et solides expériences me permettent de mettre en œuvre mes compétences, mon dynamisme et mon enthousiasme dans un environnement hautement spécialisé.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Garde d'enfants

GPEC

Management

Organisation

Recrutement