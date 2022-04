Blandine DE MASCUREAU

Combien de temps passez-vous, vous ou vos équipes, à gérer les livraisons sur vos chantiers ?

Et de quelle solution disposez-vous pour organiser les livraisons sur vos chantiers ?



Trafman prend en charge la gestion des camions à votre place, pour vous permettre de vous recentrer sur votre vraie valeur ajoutée métier : l'acte de construire et sa rentabilité.



Les livraisons sont planifiées pour se présenter à l'heure, au meilleur moment et selon la capacité de déchargement du chantier. Voici comment avec notre solution, Lauréate des Trophées de la Construction 2015 : https://youtu.be/6K1TpRkvZqM



A terme c'est par chantier jusqu'à 1 mois de délai et entre 100 et 250K€ d'économies.



Economies d'échelles, Fluidité de la circulation, Sécurité des piétons, Mesure de l'empreinte écologique...

Trafman, c'est une start-up du BTP au service de l'intelligence collective au pied de la grue



> > Retrouvez-nous sur : http://www.trafman.net/



Mes compétences :

BTP

Logistique

Plateforme Logistique

ZAC

Cloud computing

Planification

Modélisation de processus

Lean Startup

Lean Six Sigma