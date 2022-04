Blandine DE MASCUREAU

Votre équipe est-elle une #équipeéclatante ?

... se sent-elle bien dans son époque ? Est-elle agile et collaborative ?... perméable très rapidement aux évolutions de votre secteur ?



Atteignez plus vite et plus facilement vos objectifs en donnant à votre équipe les clés opérationnelles pour travailler en mode collaboratif et agile

... et devenez un manager d'#équipeéclatante



La transformation digitale c'est maintenant !!!

Manager, avez-vous remarqué ? : le consommateur connecté, bien dans son époque, qui mobilise toute votre énergie, il est là, .... oui, le collaborateur, assis là, juste à côté de vous !

... si connecté sur le chemin du bureau et qui, pourtant, ferme parfois ses écoutilles au moment de franchir les portes de votre entreprise ??!!!



Crédit photo : Fabienne Carreira



Mes compétences :

Stratégie de marque

Marketing

Communication

Gestion de projet

Publishing

Six Sigma Green Belt