Blandine DELECROIX

Compétences professionnelles





• Concilier les besoins et les contraintes de la production des ventes et des achats

• Parvient à harmoniser des positions divergentes par le dialogue

• Coordonne les opérations avec efficacité

• Maitrise les techniques de transport et la réglementation de transport



Management et organisation

• Anime, forme une équipe de 2 salariés (agent de transit et assistante administrative)

• Répartis la volumétrie de tâches à effectuer, selon les priorités de l’entreprise



Informatique et Langues

• Maitrise la suite bureautique (word, excel, power-point)

• Analyse et gère par le logiciel « plus data »

• Pratique l’anglais Technique (écrit – parlé)