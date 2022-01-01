Blandine DESESSARD

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AIGLE INTERNATIONAL
- DIRECTRICE DE MAGASIN
BOULOGNE BILLANCOURT
2013 - maintenant
OUVERTURE D UNE NOUVELLE BOUTIQUE DANS LE 15E A PARIS
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MANBOW
- DIRECTRICE DE MAGASIN
2012 - 2013
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Manbow
- DIRECTRICE ADJOINTE DE MAGASIN
2007 - 2012
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HOMMES ET SOLUTION
- ASSISTANTE COMMERCIALE
2005 - 2006
GESTION DU FICHIER CLIENT.MISE A JOUR DU FICHIER.RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS. RECRUTEMENT DES INTERVENANTS EN FREELANCE.
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COFINOGA/MONOPRIX
- CHEF D'EQUIPE
2005 - 2005
CREATION DES CARTES DE PAIEMENT COFINOGA POUR MONOPRIX. PREMIER PARTENARIAT
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RTI
- MANAGER DE D'EQUIPE
2004 - 2004
DANS LE CADRE DE MON BTS EN ALTERNANCE. J AI MANAGE UNE EQUIPE DE 10 VENDEURS . VENTE DES PRODUITS SFR AUX TAXIFONES ET DIFFERENTS POINTS DE VENTE INDEPENDANTS
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PIZZA HUT
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Paris
2002 - 2003