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Blandine DESESSARD

BOULOGNE BILLANCOURT

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Vaires-sur-Marne dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • AIGLE INTERNATIONAL - DIRECTRICE DE MAGASIN

    BOULOGNE BILLANCOURT 2013 - maintenant OUVERTURE D UNE NOUVELLE BOUTIQUE DANS LE 15E A PARIS

  • MANBOW - DIRECTRICE DE MAGASIN

    2012 - 2013

  • Manbow - DIRECTRICE ADJOINTE DE MAGASIN

    2007 - 2012

  • HOMMES ET SOLUTION - ASSISTANTE COMMERCIALE

    2005 - 2006 GESTION DU FICHIER CLIENT.MISE A JOUR DU FICHIER.RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS. RECRUTEMENT DES INTERVENANTS EN FREELANCE.

  • COFINOGA/MONOPRIX - CHEF D'EQUIPE

    2005 - 2005 CREATION DES CARTES DE PAIEMENT COFINOGA POUR MONOPRIX. PREMIER PARTENARIAT

  • RTI - MANAGER DE D'EQUIPE

    2004 - 2004 DANS LE CADRE DE MON BTS EN ALTERNANCE. J AI MANAGE UNE EQUIPE DE 10 VENDEURS . VENTE DES PRODUITS SFR AUX TAXIFONES ET DIFFERENTS POINTS DE VENTE INDEPENDANTS

  • PIZZA HUT - RESPONSABLE DE SERVICE

    Paris 2002 - 2003

Formations

  • MK Conseil

    Puteaux 2016 - 2016 MANAGER DES UNIVERS MARCHANDS

  • MK Conseil (Puteaux)

    Puteaux 2007 - 2008

  • EFFICOM

    Paris 2005 - 2006 L3 en management

    management et marketing

  • DARIUS MILHAUD

    Kremlin Bicêtre 2003 - 2005 bts force de vente

    bts

Réseau