Blandine DUFOUR

Mes formations et mes expériences sont essentiellement tournées au domaine agroalimentaire. Je connais donc de nombreuses normes de qualité comme l’IFS, le BRC, ISO 22000 mais aussi des normes plus générales telles que la norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001... Lors de ma dernière expérience, le système qualité était quasi inexistant, j’ai alors mis en place celui-ci en totale autonomie. En effet, dans ce cadre, j’ai pu effectuer de la formation, faire de l’information, de la prévention, développer de nombreuses procédures et instructions de travail et enfin réaliser des audits fournisseurs mais aussi assurer les audits clients. J’ai été l’interlocutrice dans les actions d’organisation de certifications auprès des organismes certificateurs et j’ai aussi été en relation avec d’autres organismes extérieurs pour diverses actions de contrôle dans le cadre du système qualité.

ma dernière expérience me fait arriver du secteur de l’emballage alimentaire qui est aussi exigeant que l’industrie purement agroalimentaire, nous sommes exactement sur les mêmes exigences en terme de risque sécurité sanitaire notamment avec la méthode HACCP, les bonne pratiques d’hygiène,... Aussi, par mes autres expériences et mes connaissances personnelles et professionnelles dans le secteur agroalimentaire, mon souhait, aujourd’hui, est de réintégrer l’industrie agroalimentaire pour toute sa dynamique qu’ elle peut offrir.