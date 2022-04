Blandine FRANÇOIS

Le sport loisir c'est bien, le sport pour améliorer sa santé c'est encore mieux.



Suivi à domicile:



Persuadée que le bien-être physique et le bien-être mental sont indissociables, ma motivation est de voir jour après jour les progrès effectués par mes élèves.

J'aime démontrer aux personnes que j'accompagne qu'elles sont capables d'aller beaucoup plus loin qu'elles ne le pensaient, leur réussite est la mienne.



Coach ma Ligne présent pour tous sur le net: le e-coaching peut aussi vous aider.



Ma philosophie:



Partir des habitudes de vie de chacun pour les modifier petit à petit afin de réussir à adopter définitivement un mode de vie plus sain.



Les contraintes professionnelles, familiales ainsi que les désirs de chacun sont ma base de départ, le changement doit être progressif et simple mais efficace.



Le plaisir est une base indispensable du programme.



Mes compétences :

Coach

Coach sportif

Condition physique

Perte de poids

Physique

Santé

Coaching sportif