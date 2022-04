Blandine GALLON

Bonjour,

Merci de consulter mon profil.

J'occupe actuellement un poste d'assistante administrative et commerciale.

Je travaille en étroite collaboration avec les commerciaux du goupe et je suis en lien direct avec les distributeurs et les clients.

Mon parcours professionnel est axé essentiellement dans le domaine de la prestation de services.

Tout d'abord, en tant que responsable de service clients, et correspondante informatique, auprès d'un grand groupe du secteur agro - alimentaire, la société Christian Salvesen ( plate - forme de stockage / entreposage, préparation et distribution de produits surgelés et produits frais ), prestataire de services pour la grande distribution ( Carrefour, Auchan ..) et la restauration hors foyer ( Flunch, Amarine...).

Puis, au sein d'une société de transports frigorifiques, Tradimar, filiale du groupe STEF TFE ( spécialisée dans le transport de produits de la mer ), j'ai occupé les postes de responsable du service facturation puis, celui de responsable du SAV.





Mes compétences :

Facturation

Service client