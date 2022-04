Clotilde GALLON

Jeune ingénieur, voulant participer aux défis de la technique de nos jours.

Avec une double compétence en mécanique et en plasturgie et composite acquise à l'INSA, je suis amène de concevoir et dimensionner des outillages sous CATIA, d'établir des comportements rhéologie, d'effectuer des calculs thermique ou statique.

Grâce aux responsabilités assumés au sein d'ELIS, je suis en mesure de gérer une équipe, un projet avec de la gestion de fournisseurs, gestion de coût et de la gestion de risques AMDEC.

Attirée par l'aéronautique et l'automobile sur le secteur Toulousain et Perpignanais , je m'oriente vers des fonctions de bureau d'études outillage, mécanique et/ou matériaux.







Mes compétences :

Automobile

Développement produit

Qualité

Plasturgie

Approvisionnement

Management

Textile

Génie mécanique

Gestion de la production

Plasturgie et matériaux

Mécanique génrale

gestion de projet