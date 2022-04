Blandine GOUX-THIERCELIN

Après 17 ans réalisées auprès d’Entrepreneurs et de Managers de haut niveau dans l’industrie chimique et automobile, je me prépare à piloter des projets d'innovation en relation avec le concept de l'Industrie du Futur.



Ces 6 dernières années de projets de conduite du changement réalisés en usine m'ont apportée une compréhension très approfondie des processus métier et des organisations industrielles. Pour assurer la réussite des projets complexes, j’ai développé ma capacité à motiver des équipes et à les amener à se dépasser.



Je veux désormais accompagner les organisations industrielles dans la construction de leur nouveau modèle d'organisation.



Mes compétences :

Gestion de projets

Conduite de changement

Communication interne

Communication institutionnelle

Formation de formateurs

Environnement international

Accompagnement du changement

Formation

Transformation SI

Ingénierie de formation

Conseil en organisation

Systèmes d'information

Méthode agile