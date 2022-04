Blandine HENARD

Recemment diplomée en imagerie et informatique à Télécom Saint Etienne, je travaille maintenant chez Compar AG (Suisse) dans le domaine de la vision industrielle et de la robotique.



Durant mes formations j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs projets. Voici leurs descriptions et les compétences que j'ai pu acquérir:



- Projet de vision industrielle :

Classification d’échantillons de moquettes selon leur nature et leurs défauts. Compétences: Acquisition d’images avec différents éclairages, Matlab, C++, traitement d’images (morphomath), travail d'équipe, être efficace en peu de temps



-Projet de recherche :

Détection de route à l’aide de caméras stéréoscopiques. Les algorithmes utilisés ont été inspirés d'un papier scientifique.

Compétences: Matlab, traitement d’images, détection de lignes,calculs stéréoscopiques, travail d'équipe, gestion de projet, gestion de la pression



- Projet de vision :

Réalisation d’un lecteur multimédia contrôlé par la détection de couleur.

Compétences: Librairie OpenCV, C++, détection de couleur, travail d'équipe, gestion de projet



-Projet de synthèse d’images :

Réalisation d’un logiciel de modélisation 3D. Création de formes simple (sphère, cube,…),lumières, shaders.

Compétences: Qt Créator, C++, OpenGL,shaders (GLSL), patience et autonomie



Mes compétences :

Programmation C++, JavaScript

Java,Python

OpenGL, WebGL, shaders (GLSL)

Traitement d'images : OpenCV, morphomath

Imagerie hyperspectrale, biomédicale

Vidéo et compression d'images

Perception visuelle humaine

SIG (Système d'informations géographique)

Gestion de projet,cahier des charges

Logiciels: Matlab, Visual Studio, Netbeans...

Traitement d'images

Ingénierie

Informatique

Imagerie