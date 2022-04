Blandine HERLIN

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, spécialité Audit & Consulting en 2005.

J'ai poursuivi par un master à Cergy Pontoise, me permettant de suivre le cursus d'un MBA en Californie pendant 6 mois en 2006.

De 2007 à 2008 j'ai travaillé chez KPMG, cabinet d'Audit, où j'ai audité des sociétés dans le domaine de l'industrie (Vallourec, Point P, ...) mais aussi d'en d'autres secteurs ( Air France par exemple)



Fin 2008, je suis embauchée chez Technicolor au sein de la division Connected Home (modems, décodeurs, ...). J'ai été contrôleur de gestion opérationnel au sein de cette division. L'environnement mouvant de la société m'a permis à la fois d'avoir une approche contrôle produit, puis région. Débutant par du controlling ventes, j'ai ensuite pris en charge le contrôle des OPEX de la région ainsi que le contrôle de certaines entités légales.

Technicolor a vécu de nombreuses réorganisations, j'ai participé activement à la restructuration des reportings et plus récemment, fin 2015, à l'intégration de CISCO dans les comptes financiers de Technicolor.

Depuis 2018, je suis au contrôle de gestion du site industriel de Lesaffre à Marcq-en-Baroeul (région lilloise).



Mes compétences :

SAP Finance

SAP Contrôle de Gestion

Magnitude

BW analysis

Microsoft Excel

Contrôle de gestion