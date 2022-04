Blandine KUNSTLER

Gestion de Projet, Analyse et organisation industrielles

• Gestion de projet

• Relations Clients

• Contraintes hygiène, sécurité, environnement

• Rédactions de documents (CDC, notes...)

• Pilotages techniques des actions Investissements/Industrialisation

• Maîtrise des procédés et des rendements (SPC, DOE, Pareto), analyses de données

• Analyse de risques (AMDEC)

• Démarches de résolution de problèmes (Brainstorming, 6M, G8D)

• Lean-Manufacturing (5S, Gemba Walk, Clean-Concept...)

• Formalisme des revues de maturités



Humaines

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Flexibilité : capacité d’adaptation à des problèmes techniques nouveaux et à des situations nouvelles

• Réactivité

• Autonomie

• Initiative et force de proposition

• Capacités managériales



Techniques

• Procédés micro-électronique : passivation, dépot CVD, gravure, dépôts résines, photolithographie, …

• Physico-chimie des matériaux

• Caractérisations électriques de composants semiconducteurs : Mesures Electriques C(V), I(V)

• Surfaces et Interfaces des semiconducteurs : polissage, passivation, attaque chimique, …

• Métallurgie : croissance cristalline, épitaxie en phase liquide, formabilité, tenue mécanique, recuits…

• Caractérisations des semiconducteurs : Ellipsomètrie, Profilométrie, XPS, MEB, EBSD