Blandine LAURAIN combine ses compétences spécifiques de Comédienne Professionnelle depuis 1986 à celles de Formatrice Professionnelle en Communication, lui permettant de proposer des méthodes personnalisées et créatives au services d'objectifs pédagogiques, opérationnels, afin de permettre à différents publics de développer des compétences dans le domaine du Savoir Etre relationnel et professionnel.

La maîtrise des outils de l'acteur et du théâtre permet réactivité, adaptabilité et inventivité de l'action de formation.

champs d'applications:Apprivoiser les atouts de sa personnalité afin de personnaliser et d'optimiser sa prise de parole (avec enjeux, en public).., conduire et préparer des 'entretiens,se faire un allié du trac , contrôler et utiliser ses émotions ,gérer son stress, etc,...



Mes compétences :

Former

Concevoir des contenus de formation

Accompagnement individuel et collectif

Comédienne pour validations examens