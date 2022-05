Raphaëlle DELORME

Bonjour,

Forte de mes 15 années d'expériences auprès de collectivités territoriales dans le domaine de la Politique de la ville, j'opte aujourd'hui pour les accompagner d'une manière plus ponctuelle. En étant développeuse d'idées, je deviens le regard extérieur, nécessaire parfois pour encourager certains choix.



Compétences et méthode:

- 15 années de présence dans le développement territorial dans le Rhône ;

- connaissance des acteurs de terrain des territoires (privés ou publics) ;

- connaissance des institutions, de leur organisation et de leurs compétences ;

- compréhension des dispositifs contractuels (CEL, CEJ, GSUP, ANRU, CUCS…).



En mélangeant l’ensemble de ces ingrédients et en y ajoutant une bonne dose d’écoute, de dynamisme, de conviction, d’organisation, de méthode, vous obtiendrez le liant nécessaire à la réussite d'un projet

Je propose donc, d’être ce liant sur les projets aux multiples acteurs.









Mes compétences :

Animation de réunion

Expertise en Politique de la ville

Ensemblier / coordinatrice

Concertation/participation citoyenne

Conduite de projets partenariaux