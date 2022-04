Blandine LOZE

Future praticienne intégrative (Juin 2017), je suis passionnée par le potentiel des médecines complémentaires sur le maintien de la santé, le développement personnel et dans la quête de sens... Je suis disponible pour participer à des projets de communication et valorisation autour des disciplines naturelles et holistiques.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Stratégie d'entreprise

Marketing opérationnel

Management commercial

Management

Innovation

Développement des ventes

Conduite du changement