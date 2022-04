Blandine MANOURY

Bonjour et Bienvenue;



Je suis professionnelle en Bioénergie et coach en développement personnel.



Je pratique des soins énergétiques pour un rééquilibrage énergétique permettant un mieux-être

et l'auto-guérison, et transmets des messages médiumniques pour la compréhension des maux.



Je coache lors de mes ateliers et séminaires pour découvrir l'Être que nous sommes dans toute sa

profondeur, sa grandeur pour réapprendre à s'aimer et aimer;

je permets une déprogrammation aux niveaux cellulaires de tous nos encombrements : addiction, peur, colère, procrastination, doute...

pour une reprogrammation vers l'abondance au niveau professionnelle, personnelle, familiale.

Cette connaissance permet de rétablir LA VIE :

- Prendre conscience de tous nos talents innés.

- Être à sa juste place dans la vie.

- Réaliser ses objectifs professionnels, personnels...

- Reprendre confiance en soi.

La découverte de QUI JE SUIS nous emmène vers la réalisation de soi.

