Blandine MAZURIER

J’ai 7 ans d’expériences en e-marketing en agence ou chez l’annonceur.

J’ai développé des compétences en projets web et e-commerce, en trafic management, en stratégie emailing et e-crm, en animation commerciale, en analyse de campagne ainsi qu'en social media.



Je suis également intervenante à l'IAE depuis 2009 en e-merchandising et réseaux sociaux.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

E marketing

E Merchandising

E- Marketing

E-mailing

Emailing

Fidélisation

Management

Marketing

Média

Merchandising

Social Media

Trafic Management

Web

WEB ANALYSE