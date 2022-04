"BLANDINE MINGRET est née en 1986 dans la région lyonnaise.

Artiste peintre, son parcours s'est constitué d'un an à l’École d’Art du Petit Collège de Lyon, une année de Master Bellas Artes à la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá (Colombie) et 5 ans à l’École des Beaux-arts d’Avignon, dont elle a été diplômée (DNSEP) en 2010.

Entre le Maghreb et l'Asie du Sud-Est, en passant par le Moyen Orient et l’Australie, ses nombreux voyages ont inspiré son travail. A travers une recherche de la matière et de la couleur, sa peinture explore l'âme humaine dans la figuration du paysage.

Dernièrement, Blandine est revenue à un de ses premiers amours : le street art. Aux côtés de deux autres artistes plasticiennes, l'envie de partager leur création dans la rue et celle d'offrir au milieu urbain un brin d'art et de poésie ont donné naissance en 2013 au collectif de street art LAS GATAS.

Sa soif de rencontre humaine et de partage n'a cessé de grandir au fil du temps. Elle est rapidement devenu bénévole dans des associations œuvrant dans le domaine de la précarité et celui du handicap. Elle est allée plus loin en suivant une formation d'éducatrice spécialisée dont elle obtient le diplôme d'état en 2016. Cette même année, elle obtient également une Licence en Science de l'Éducation.



Son envie de partager son amour de l'art s'était déjà manifesté auparavant. Depuis 2006, elle est devenue progressivement intervenante en Arts Plastiques.



Riche de ces expériences, elle fonde en 2016 avec son amie d'enfance Anne-Line l'association « Amad'art » qui promeut l'accès pour tous à la culture."



Lien vers l'association "Amad'art" :

http://www.amadart.com/



Liens vers mon travail artistique :

http://www.blandinemingret.com/

https://fr-fr.facebook.com/Las-Gatas-Street-Art-756921761011796/



Mes compétences :

Arts plastiques

Gestion d'équipes

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Improvisation

Animation