Blandine MULLIEZ

Apprendre à engager un processus créatif, exploiter ce qu'on ne contrôle pas, lâcher-prise sont mes domaines de compétences auprès de vous.



Si l'on accorde couramment au Peintre (à l'artiste en général) une certaine expertise en créativité, tout en doutant de son aptitude à savoir rester les pieds sur terre, on accorde à l'Entreprise une certaine expertise économique et sociale, tout en doutant qu'elle puisse être un lieu d'épanouissement.



Une cloison hermétique semble exister entre les deux mondes, comme s'il s'agissait de deux univers qui n'ont rien en commun. Comme si chacun de nous était exhorté à choisir son camp.



On est cependant des deux mondes à la fois. L'un ne va pas sans l'autre et ils ont tout à gagner à mieux se connaître.



Même s'ils ne s'inscrivent pas de la même façon dans le temps, l'Atelier et l'Entreprise sont des lieux forts d'engagements. On y a fabriqué le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On y fabrique celui dans lequel nous vivrons demain.



J'interviens en intra ou en extra, en individuel ou petits groupes, en deux fois ou plus, en m'adaptant à votre terrain, vos contraintes, votre histoire.



Vous êtes intrigués? mon site vous invite à en découvrir davantage : http://www.boitedeblan/seminaires-entreprises/



Mes compétences :

Créativité

Peinture

Développement personnel

Art

Formation