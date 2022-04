Blandine PEILLON

Je suis une passionnée de l'entrepreneuriat.



Présidente : ACTIV' ENTREPRENDRE (dispositif du MEDEF de LYON)

Nous attribuons aux créateurs un parrain , entrepreneur confirmé,pour l'aider dans ses choix et sa stratégie.



Entrepreneuriat SOCIAL et MÉCÉNAT de COMPÉTENCE:

Présidente de la FONDATION D’ENTREPRISES ÉMERGENCES . Mécénat de compétences pour les entrepreneurs sociaux.

www.fondation-emergences.com



ONG VIETNAM : Présidente de l'association "Xuân les enfants de l'avenir" depuis 1994 Nous venons en aide aux enfants défavorisés du Vietnam victimes de la pauvreté.Je vais sur place au moins une fois par an.

www.assoxuan.com



ENTREPRENEURIAT INTERNATIONAL création en 2006 d'une agence d'hôtesses à HOCHIMINH au Vietnam : l'agence Jolie Siam déploie l'accueil French Touch auprès de sté Vietnamiennes ou internationales

www.joliesiam.com



