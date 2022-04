Blandine PREVOTEAUX

Ingénieur en géologie et environnement, issue de l'Institut Polytechnique Lasalle Beauvais (ex-IGAL)

Spécialité Aménagement-Environnement et parcours d'approfondissement en Géologie marine.



Compétences :



• Géosciences : Géologie générale, Géomorphologie, Sédimentologie, SIG, Cartographie, Géologie marine, Dynamique des océans, Géotechnique, Géophysique, Géodésie, Photo-interprétation, Télédétection, Géodynamique, Hydrogéologie, Hydrochimie, Géostatistique, Cristallographie, Minéralogie microscopique, Pétrographie endogène et exogène, Paléontologie, Tectonique, Mines et carrières



• Langues :

- Anglais : lu, écrit, parlé. TOEIC 810pts

- Allemand : scolaire

- Espagnol : bases



• Informatique :

- Pack Office : Word, Excel, PowerPoint, Access

- Graphisme : Illustrator, Photoshop CS3, Photofiltre, Gimp

- SIG (Système d’Information Géographique): ArcGIS, MapInfo

- Autres : Mastersizer 2000 (granulométrie laser), MIKE (modélisation submersion), Surfer (hydrogéologie), Plaxis (géotechnique), Titus (analyse d’images), Pickwin95 et Plotrefa (géophysique).



• Autres :

- Permis B obtenu en 2007 (possède son véhicule)

- SST (Sauveteur Secouriste du travail)



Mes compétences :

Aménagement du littoral

Code de l'Environnement

Énergies marines

Environnement

Étude d'impact

Géologie

Geologie marine

Géologue

Géomorphologie

Géophysique

Geosciences

Littoral

pétrole

Reglementation

Sédimentologie

SIG