Blandine RENAUD (SOCQUET)

Ayant obtenu mon BTS Assistante de Direction en alternance en Juillet 2009, j’ai acquis les qualités d’écoute et de compréhension nécessaires à ce poste.

Ma capacité d’adaptation, mon sens du relationnel, mon dynamisme et ma motivation font également partie de mes qualités.

Maîtrisant parfaitement l’outil bureautique (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher), je possède également une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.



Mes compétences :

Power Point

Motivation

Word

Excel

Ecoute

Sens du relationnel

Dynamisme

Microsoft Publisher

Wink

Adobe Photoshop

Articulate Storyline