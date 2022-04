Blandine RIPAULT

Côté parcours professionnel, j'ai commencé à travailler dans la grande distribution avec un job d'étudiant et j'ai arrêté mes études de droit pour me rediriger vers un BTS Action / Co.

Celui-ci en poche, je voulais encore gravir des échelons,j'ai fait une licence en commerce et distribution.

Je suis restée deux ans chez Atac...et puis je suis rentrée chez Ticketnet. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix.



Centres d'intêrets : La musique, les concerts, le théâtre, la danse, le sport ( une fan de Rugby ), la lecture...



Mes compétences :

commercial

billetterie