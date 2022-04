Blandine ROBOAM

Diplômée de l'ESC Amiens, aujourd'hui cadre dans une société d'éditions de logiciels, je suis spécialisée dans la gestion dématérialisée des flux entre entreprises et banques (paiements, relevés). A l'écoute des besoins des utilisateurs (sécurité, traçablilité, facilité) et des contraintes réglementaires du marché (SWIFT, SEPA, Normes internationales ISO XML), je travaille sur la cible Grands Comptes et suis en relation avec les grandes banques internationales.



Mes compétences :

Trésorerie

SEPA

Dématérialisation