Blandine SARRAZIN

Bonjour à tous, je m'appelle Blandine, je vis à Rezé depuis fin juillet. Mon objectif étant de changer de voie professionnelle, je me suis dit que c'était le moment opportun dû à mon changement de ville ect... J'ai donc démarré, courant septembre, une prestation , un CAP Projet plus précisément qui nous permet de faire un bilan ainsi construire un projet professionnel. Pour ma part , je souhaite me réorienter vers le social en tant que Conseillère en insertion professionnelle. Après de nombreuses recherches je dois rencontrer des professionnels ( en cours) et effectuer des stages dont un du 8/12/2014 au 12/12/2014 pour confirmer et valider ce projet grâce à ses informations supplémentaires. A la suite de ce CAP Projet, l'idéal serait d'entrer en formation en août ou septembre 2015 soit l'AFPA ou autres organismes comme Retravailler dans l'Ouest le Val de Sèvre qui propose en contrat de professionnalisation! Entre temps je recherche du travail en grande distribution comme avant.





Mes compétences :

Accueil clients

Mise en valeurs des produits

Fidélisation client

Accompagnement client

Encaissements et décaissements

Mise en rayon