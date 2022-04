Blandine SARRAZIN

Après une riche carrière commerciale et marketing dans le monde de l'industrie du bâtiment, je me suis engagée dans la politique locale de ma ville. Ce qui me caractérise : Goût pour le challenge, la remise en cause, les négociations ainsi que le management des équipes, la structuration et le travail en mode projet. Grande capacité de résistance et adaptation au changement. Importance des notions d' Equipe, franc parler, combativité et solidarité.



Mes compétences :

Management d'équipe

Service clients

Trade marketing

Distribution

Prescription

Négociation centrales d'achats

Matériaux de construction

Marketing opérationnel

Administration des ventes

Communication

Gestion de projet