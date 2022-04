Blandine SIMON

Engagée, organisée, sérieuse, sociable et autodidacte sont les termes qui me définissent.



Débutante dans le secteur associatif en tant qu'animatrice dans des centres de loisirs ou de vacances en Charente-Maritime.



Ensuite, j'ai découvert les métiers de bouche en 2002 et devenue rapidement chef de cuisine suite à ma bonne gestion, exécution, rapidité d'apprentissage et mon autodidacte. Ainsi, j'ai pu travailler dans le milieu médico-social à l'IEM (Institut d'Éducation Motrice).



Actuellement, je travaille depuis 2006, dans le secteur des centres de relation client où l'écoute et le relationnel sont des atouts majeurs pour la satisfaction client.

Ce métier m'a permis d'apprendre que l'écoute est plus qu'essentiel, être disponible pour nos clients, la rigueur, être capable à travailler également dans l'urgence et en équipe, avoir le sens de la relation et de l'empathie.



Enfin, je suis présidente d'une association et conseillère municipale. Je suis très investie pour favoriser, développer les liens de proximité, renforcer le lien social, mettre en place des projets et contribuer au développement de la démocratie locale.



Mes compétences :

Bureautique

Animation

Cuisine traditionnelle

Gestion de trésorerie

Animation de formations

Droit social

Accompagnement rh

Réseaux sociaux

Relations sociales & syndicales

Gestion budgétaire