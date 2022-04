Blandine SIMON

Forte de 21 ans dans le secteur industriel de la Construction sur des projets de grandes envergures en France et à l’international, je pilote la gestion de tous les contrats de ventes. Véritable interface entre les clients, les services internes et externes, je suis garante de la satisfaction clients et du contrôle de la chaîne des opérations commerciales. J’interviens également dans la prospection de nouveaux marchés par l’animation d’un réseau export. Manager dans l’âme, mais résolument humaine, pragmatique et parfaitement bilingue anglais, je suis disposée à toute opportunité dans laquelle je pourrai mettre à profit mon expérience, mon sens du relationnel et ma parfaite maîtrise des techniques du commerce international.





Mes compétences :

Fiabilité

Relationnel

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Commerce international

Logistique

Management