Farouk BOUNECHADA

Bonjours a tous(tes),



Mes différentes expériences professionnelles sont a l'expatriation principalement en Algérie plus recement en Afrique Centrale ou depuis plus de 25 ans j'exerce a divers postes de responsabilités commercialisation / gestion / maintenance des équipements de T.P. Mines et Carrières.

Specialisé en materiels Caterpillar suivant les missions que l'on me confie je represente soit le concessionnaires soit le. Client .

Dans les deux cas de figure la relation entre les deux entreprises doit etre base sur un unique et seul principe gagnant / gagnant !!!



Mes compétences :

responsable technique

responsable commercial