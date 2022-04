Blandine STINTZY

J'écris pour la télévision, le cinéma et le théâtre depuis une vingtaine d'années, seule ou en ateliers.

J'ai notamment adapté LE CHAT de Simenon au théâtre, qui a été joué par Myriam Boyer et Jean Benguigui.



J'enseigne la Méthode Feldenkrais depuis 2002, et j'anime aussi des ateliers où je mêle ma pratique de la méditation et de la Méthode Feldenkrais.

Cela m'amène à m'intéresser au fonctionnement du cerveau, aux liens entre les pensées, les émotions et le corps.



Cette double expérience de l'écriture et des pratiques corporelles "en conscience" m'a conduit naturellement à explorer la question de la créativité.



Mes compétences :

Enseignement

Direction artistique

Créativité

Conduite de projet

Développement personnel