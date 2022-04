Blandine VAIRON BAZILE

J'aime être attentive au point où se trouve une organisation, une équipe ou une personne, car c'est le point de départ vers la réalisation de ses propres objectifs.

J'aime participer aux processus d'éclosion, être témoin des métamorphoses individuelles et collectives.

J'aime la dynamique qui nait des équipes performantes, dans lesquelles chacun trouve sa place, sa pleine contribution et son épanouissement, en étant partie prenante d'une vision partagée.

J'aime contribuer aux transformations managériales pour soutenir les entreprises qui font confiance à leur atout concurrentiel majeur : les femmes et les hommes qui la constituent.



Je crois fondamentalement en la puissante capacité de transformation des personnes et des organisation. Ces compétences se développement, dans la qualité de relation, l'exigence et une approche résolument positive.

J'en ai fait mon métier.





Coach certifiée Coach&Team (Vincent Lendhardt), je m'appuie sur 25 ans d'expérience en Entreprises dans des fonctions de Responsable de Pôle RH, organisation, formation et management de la qualité.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Réflexion stratégique

Management

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Ingénierie pédagogique

Animation de formations et séminaires