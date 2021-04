Sophie BRUNEAU (BURG)

Je développe des compétences de conseil, évaluation, analyse de pratiques et de formation, dans le large champ des politiques publiques de solidarités et de santé au sens de l'OMS (prévention, sanitaire, social, médico-social, économie sociale et solidaire) auprès d'acteurs privés ou publics.



J'ai créé mon activité indépendante en 2017 (SoFIdéES) et développe actuellement mon offre de service, après 20 ans d'encadrement ou accompagnement de services privés non lucratifs pour personnes fragilisées (handicap, victimes, précaires).



Il s'agit de 'faire équipe', en complémentarité et pluridisciplinarité. Seul on fait peu; ensemble, on peut (presque) tout ! Dieu se réserve l'impossible...



En quelques mots :



EVALUER pour VALORISER : donner de la Valeur aux pratiques professionnelles et/ou bénévoles, resituées dans leur histoire et contexte. Apporter un regard externe pour aider à prendre conscience et mieux ajuster les activités dans un collectif;



ANALYSER pour RECENTRER : avec les acteurs, comprendre le sens, les mécanismes et limites de l'action sociale et médico-sociale, au bénéfice de l'usager pour ancrer et pérenniser les bonnes références et pratiques,



FORMER et INFORMER :

Elargir et conforter l'accompagnement des plus fragiles, par l'apport du droit, des recommandations et expériences transposables et de l'éthique qui régénèrent les organisations et leurs acteurs dans l'accompagnement au quotidien.