CLASSIQUE



Né à Séville, en Andalousie. Guitariste compositeur et arrangeur à la Sacem, Blas aime voyager et faire voyager le public par l'intermédiaire de son art : la musique.



Il débute la guitare en autodidacte à 7 ans, puis il travaille la musique avec MR Nouyri, premier violoncelliste à l'opéra de Paris. Au conservatoire de Toulouse, il passe 10 ans à se perfectionner sur un travail approfondi d'Harmonie et Contrepoint.



Sa génération l'a amené à faire de la musique fusion, classique jazz. Puis plus tard, il est revenu aux sources et à ses racines, « le classique », dont l'essentiel de son répertoire est la musique espagnole et son influence à travers le monde...



Il a fait la première partie de Paul Young au Bikini. A l'Atria Mercure à Toulouse, il a assuré la partie Musique Guitare Espagnole à l'occasion de plusieurs expositions de peinture de Michel Joffin. Il s'est également produit sur une scène classique lors du festival « racines » à Toulouse.



Pour enrichir son jeu et son inspiration, il a fait plusieurs masters classes avec des musiciens célèbres : Alexandre Lagoya, Roland Dyens, Biréli Lagrène, Marcel Dadi, Eric Boell, Tony Mc Alpine, Stuart Hamm, Allan Hollworth, Franck Gambale, Charlie Mc Coy, Alain Caron et bien d'autres...



À ce jour, il a enregistré 4 albums, qu'il est possible d'écouter ou de commander à l'aide des liens suivants :Site:Array

1) Passion Guitarra . La guitare Espagnole et ses influences à travers le monde...

2) Dr Blas : 1 siècle de Guitare . Classique , électrique ,folk etc....

3) Passage: Compositions style jazz rock ...

4) Guitare Ragtime : Scott Joplin,Anton Karas , Chet Atkins etc....

Pour plus de précisions consulter le site ...



SUN-DAY PRÉSENTATION

VARIETES - JAZZ - BLUES - ROCK - etc.



SUN-DAY est composé de :

-Maurice ROMERA (piano, synthétiseur),

-Blas AGUILERA (guitare, saxo, flûte, basse, chant) et

-Richard RIBEROL (technicien D.J., mariages uniquement).



Nous animons toutes vos soirées, restaurants, comités d'entreprises, mariages, anniversaires, associations, Concerts, animations Artistiques , apéro Concerts ...etc.







Notre répertoire varie suivant la nature de la clientèle et l'endroit dans lequel nous nous produisons : ambiance feutrée s'il s'agit du restaurant, réception, cocktail..., plus dynamique s'il s'agit de l'apéritif concert ou une soirée plus animée ou dansante...



SUN-DAY dispose d'un répertoire des plus éclectiques : Bossa Nova, Funk, Ragtime, Rock, Classique, Hard-Rock, Rock'n Roll, Boogie, Blues, Ballades, Films, Jazz, Variétés, Reggae, Flamenco...



SUN-DAY est entièrement autonome, l'organisateur n'a nul besoin d'engager des frais pour le matériel (sonorisation, éclairages ou autre).



Si vous êtes tenté par la qualité et la réussite d'une soirée, contactez SUN-DAY :



Blas AGUILERA

55 bis, rue Nicolas Vauquelin

31100 TOULOUSE

Tél/Fax : 05 61 40 82 89

Portable : 06 15 66 92 46



Mes compétences :

Musique