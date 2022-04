Blenenan Kpakou CAMARA

Bonjour,

je suis titulaire d'une Licence 3 en Technique de Négociation, d'un Master 1 en Administration des Affaires et avec plusieurs expériences réussies en Banque, Administration Étatique et société pétrolière. Je suis également diplômé d'un Master 2 Management Stratégique et International promotion 2016 à Nanterre Université La Défense Paris X. Cela m'a débouché au métier Business Developer "Stratégie et Développement".

Je suis également ouvert à l'enseignement et aux métiers de conseil en entreprise.

Mes domaines d'expertises:

. Manager le développement humain et la performance économique.

. Conduire le changement, se remettre en question et s'adapter en permanence.

. Coacher pour favoriser le développement de l'autonomie des collaborateurs.

. Challenger en permanence, donner du sens pour conduire à l'excellence opérationnelle.

. Encourager la proactivité.

. Conduire la transformation pour permettre la responsabilisation des collaborateurs et assurer la pérénnité de la performance.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Force de proposition

Banque

Innovation

Normes rédactionnelles

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Esprit analytique

Management opérationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit