Bleuenn FRANCES

Bonjour,



Les gens qui me connaissent disent de moi que je suis une personne volontaire, dynamique, fiable, persévérante et souriante. Je suis actuellement étudiante en master 2 Marketing des Services à l'IAE (institue d'administration des entreprises) de Brest:

J'occupe actuellement un poste de chargée de marketing RH dans le cadre d'une alternance de 12 mois (septembre 2015-2016).



De nature spontanée et rigoureuse j'ai déjà eu l'occasion de porter différents projet en lien avec le marketing:

- Mise en place du Forum Ouest Avenir 2014 et 2015 au Quartz congrès de Brest (Evénement phare de la rencontre professionnels/ étudiants du grand ouest)

- Valoriser le métier de chef de rayon au Décathlon Brest/Guipavas en élaborant une vidéo de recrutement

- Etude marketing pour de nombreux organismes: Restaurant Asia Pho, MJC Harteloire, Eco Action +

- Stage en tant qu'assistante de communication à Keolis Brest.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Photofiltre

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Organisation d'évènements

Marketing

Marketing stratégique

Ressources humaines