Bouchard- Maury FLORENCE

Ingénieur d' Etudes, Chargée d'accompagnement vers l’Insertion Professionnelle

au Service Universitaire d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l'

Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest



mes missions :



- informer et accompagner les étudiants dans une démarche active d’élaboration de projet de formation et d’insertion professionnelle

- accompagner les équipes pédagogiques dans la conception et la mise en oeuvre d'actions de formation de la Licence (L1)/ DUT1 au Doctorat. Thématiques: Techniques de recherche de stage/emploi-découverte des milieux professionnels/connaissance de l'Entreprise.



- Développer des relations Université/milieux professionnels-Entreprises (suivis de partenariats, gestion de la plateforme Carrière de l'UBO) https://www.univ-brest.fr/entreprises/menu/Recruter



- dans le cadre de l’Observatoire des Parcours de Formation et de l'Insertion Professionnelle, développer une activité de veille sur les stratégies de parcours de formation des étudiants et sur les problématiques d'insertion professionnelle/ accompagner les équipes pédagogiques dans l'analyse du devenir de leurs diplômés (bilan/perspectives), le développement de réseaux d'anciens...



Mes compétences :

Développement de partenariats

Veille

Gestion de projet

Encadrement d'une equipe

Gestion de budget

actions de communication

Conception séquences pédagogiques

Conduite d'entretiens individuels

Animation de séquences colllectives

Analyse de données

ingénierie pédagogique

méthodes de collectes de données

Accompagnement