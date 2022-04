Blois YANNICK

RESPONSABLE ACHATS SITE :

• Développer / Faire appliquer les bonnes pratiques achat

• Définir la politique achat site en fonction de la stratégie du groupe

• Piloter les actions de sourcing

• Assurer le reporting quotidien et mensuel achat

• Garantir la bonne maîtrise des engagements

• Management d’un acheteur



ACHAT PROJET GROUPE :

• Etablir la coordination transversale du besoin interne (client / industriel / logistique / qualité / finance)

• Réaliser les cahiers des charges et contrat cadre

• Mettre au point et déployer les indicateurs qualité filiales

• Assurer la responsabilité du pilotage projet sous-traitance

• Superviser et Structurer l’application des projets au sein des 2 Filiales Hongroise et Française et de la filiale Mexicaine

• Identifier / Prospecter / Sourcing

• Analyser les offres : décomposition des coûts / optimisation

• Homologuer les fournisseurs

• Réaliser le suivi QCD



OUTSOURCING :

• Assurer le suivi et co-pilotage de deux projets d’externalisation



PORTEFEUILLE ACHAT :



Responsable Achats :

Famille : Consommable de Production, Investissement, Sous-traitance, Contrat de Service et Maintenance

CA Achat : 2 millions € / 200 fournisseurs + 1 millions € d’investissement

Gain achat : 6% sur consommables + 10% sur investissement



Achat Projet :

Famille : Usinage, Fabrication pièce sur plan, Traitement de surface, Essai Mécanique

CA : 10 millions € / 15 fournisseurs



Mes compétences :

