Blokiwood LA MAISON BOIS BASSE CONSOMMATION

Jeune entreprise innovante dans le domaine de l'éco-construction, Dom'Innov développe la solution de construction industrialisée BLOKIWOOD à destination du marché des bâtiments individuels et collectifs (habitats groupés, logements sociaux, intergénérationnels, séniors) à très hautes performances énergétiques « Construction passive ou BEPOS ».

Notre objectif est de proposer aux acteurs de la construction (industriels et artisans) une méthodologie, des moyens techniques et des produits innovants pour le développement de nouveaux concepts d’habitat collectif à énergie positive.







Mes compétences :

RT 2012

Développement durable

Étanchéité air

Performance énergétique

Maison passive

Maisons bois