Blondeau LAURENT

Passionné d'Automobile, mon parcours professionnel ainsi que mes loisirs gravitent autour de la mécanique. En effet, mon expérience et aujourd’hui mon poste de directeur chez ADEXA témoignent de cette passion et de cette constante envie d’évoluer. A ce jour, l’ensemble de mes diplômes et formation me permette de proposer un service complet dans le monde de l’Expertise Automobile ; d’une simple expertise de dommage en carrosserie, à l’assistance à expertise judiciaire en passant par toutes les procédures réglementées par le code de la route. J’ai participé pendant plus de dix saisons aux divers championnats de France des rallyes asphalte en tant que pilote et à la construction et développement de véhicule de compétition ce qui me permets aujourd’hui d’avoir une grande expertise (mécanique, carrosserie, électrique et électronique) dans le domaine des véhicules de sport, compétition, prestige et ancien. Je suis à ce jour en charge de développer l’activité d’ADEXA par la proposition d’un service d’expertise à la hauteur des compétences du Cabinet et surtout dans la plus grande indépendance de l’Expert en automobile. C’est pour ces raisons que les atouts majeurs d’ADEXA, pour résoudre les problèmes ou litiges automobiles, sont axés sur les professionnels de l’automobile tels que les réparateurs, vendeurs de véhicule d’occasion, loueurs de véhicule, préparateurs de véhicule de compétition, société ayant en charge la gestion d’une flotte de véhicule mais aussi les particuliers où je propose différentes expertises dans le but de résoudre et conseiller sur tous litiges. Chez ADEXA, je remplis pleinement mon rôle de conseil, de conciliateur, d’arbitre, dans le respect de la déontologie et dans le seul but de satisfaire le client.



Mes compétences :

Automobile

Expertise Automobile

Mécanique

Prestige

Restitution

Sport

Technique