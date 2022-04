Blondeau PASCAL

Création du site de Nantes en 1999(responsable d agence)

juin 2006

responsable de secteur: 5 agences

Nantes,le Havre,Bourges

ouverture du site du Mans en septembre 2008.

ouverture du site de Lorient en septembre 2011.



MANAGEMENT,COMMERCE ET GESTION.



Méthode commerciale DPO (direction par objectifs)

L’optimisation des stocks, de la logistique

L’animation commerciale et marketing (PAC)

Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs

Accompagnement terrain

Le développement de nos positions marché

Animateur qualité(auditeur)

Animateur sécurité ( OHSAS) (auditeur)

Élaboration des budgets et la stratégie commerciale

Comité de direction

Gestion des conflis

Négociations fournisseurs



EXIGENCE ET ACCOMPAGNEMENT



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Distribution

Management

Informatique