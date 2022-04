Blondel FABRICE

Actuellement chef de chantier sur la CNPE de Nogent sur Seine depuis 1998. Commencé entant que chef d'équipe sur ce chantier. J'ai fini chef de chantier en 2004 à partir d'une intervention sur les aéro-réfrigérant de Dampierre.



J'ai commencé ma carrière en tant que manœuvre au sein de l'entreprise SMATEP. J'ai pu y faire du sablage et du pistolet. J'ai fini cette expérience avec une qualification d'ouvrier qualifié de niveau 3.



Je suis ensuite rentré chez SMP. Tout en continuant mes activités précédentes, je suis devenu chef d'équipe pendant cette période.



Puis, je suis rentré chez Lassarat Peinture, entreprise dans laquelle je suis encore actuellement. Je suis rentré en tant que chef d'équipe. J'ai pu acquérir de nombreuses compétences : la stratification, le coulage de sol, le désamiantage et des applications de diverses peintures et de revêtements sur tout type de support.



Au sein de cette entreprise, j'ai eu l'occasion de gérer différents chantiers :

- les aéro-réfrigérant de Dampierre

- la conduite forcée à Beaufort en Savoie

- les maévas dans plusieurs CNPE

- la rénovation des peintures du bâtiment intégral lanceur Ariane à Kourou

- le désamiantage de sous marins nucléaires d'attaques à Toulon

- l'entretien habituel des sites nucléaires tel que : Paluel, Chinon, Penly, Cruas, Blayais, Dampierre, Bleville, Flamanville, Graveline et Nogent sur Seine. Ainsi que des arrêts particuliers imposés par la sécurité des sites.



Je recherche actuellement un poste de responsable contrôleur qualité en peinture. Je souhaiterai avoir l'opportunité d'exercer ce métier dans le secteur du bâtiments ou bien de l'industrie nucléaire, pétrochimique etc ...



Mes compétences :

gestion de chantier

Nucléaire