Blottin CORINNE

COLLABORATIVE et PARTICIPATIVE



J'apprécie la gestion de dossiers, la participation aux projets, les relations de type transversales ou les activités de type "support" (assistance, formation, contrôle ou secrétariat....) tout en étant en capacité de gérer une activité ou une équipe en centre de gestion ou plateforme téléphonique.



Après une période consacrée à la famille et à conforter mes acquis, je recherche pour mon retour vers l'emploi, une efficience entre contenu de poste et satisfaction.

Ainsi, je reste également ouverte à des propositions qui paraîtraient ne pas être en adéquation avec mon CV.

Ne me fermez pas la porte trop vite !





Mes compétences :

budgets

Internet

Audit